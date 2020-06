Retour de sénégalais d’Italie : Les titres de transport à la charge des candidats au rapatriement.

L’Ambassadeur du Sénégal en Italie organise un vol de rapatriement d'urgence pour des sénégalais se trouvant de ce pays d’Europe du sud, en pleine crise sanitaire. Cette opération s'inscrit dans le cadre des rapatriements en raison de la pandémie.



« Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre les dispositions pour le rapatriement de nos compatriotes bloqués en Italie. À ce sujet, je vous demande de recenser et de me communiquer, dans les plus brefs délais, la liste de tous les sénégalais désireux de rentrer au pays », a écrit l’Ambassadeur Papa Abdoulaye Seck dans une note adressée à ses collaborateurs.



C’est en effet sur les titres de transport à la charge des candidats au rapatriement que s’appuie l’Ambassadeur du Sénégal en Italie pour effectuer les rapatriements. Avec la suspension du trafic aérien, plusieurs dizaines de sénégalais, alors en vacances ou en déplacement professionnel, se sont retrouvés bloqués bien malgré eux en Italie.