Retour de blessure : L'international Sénégalais, Khadim Ndiaye à l'entraînement après plus d'un an.

1 an et quatre mois, c'est le temps que l'ancien gardien de but, international sénégalais, khadim Ndiaye (35 ans) a passé hors des pelouses. Suite à sa terrible double fracture tibia-peroné, en avril 2019, le portier du club Guinéen Horoya AC s'est entraîné pour la première fois.



À noter que le contrat du footballeur sénégalais devait prendre fin cette année, mais la direction du Horoya AC, notamment le président du club, Antonio Souaré avait proposé à Khadim une prolongation de 3 ans. Et, une reconversion en l'intégrant dans le staff technique.



Reste à savoir si celui qui avait gardé les cages des "Lions" du Sénégal lors de la dernière Coupe du monde en Russie, va revenir à la compétition prochainement. Rappelons qu'il s'était blessé lors du quart de finale de Ligue des champions Africains, en Avril 2019 contre Le Wydad.