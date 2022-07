Retour à Kaolack : Ndiaffate déroule le tapis rouge à Mimi Touré

Après l'étape de Karang, Sokone et Passy, la délégation de la tête de liste nationale BBY a marqué une escale à Ndiaffate, commune située dans le département de Kaolack.



Dans cette localité, Aminata Touré a été reçue par le maire Aïssatou Ndiaye accompagnée d'une forte mobilisation. La jeune responsable politique qui s'est félicité du choix porté sur Aminata Touré comme tête de liste nationale de BBY, tient à rassurer que la victoire est déjà acquise dans le département de Kaolack.



" Madame la présidente, je tiens à vous rassurer qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que la victoire est acquise ici et dans le département de Kaolack. Parce qu'à Ndiaffate, nous avons une jeunesse responsable et consciente des enjeux de l'heure.



Nous voudrions que vous transmettez également au président Macky Sall nos remerciements et notre reconnaissance pour le choix porté sur ma personne pour représenter le département de Kaolack à l’Assemblée nationale", s'est réjoui le maire de Ndiafate.



Une mobilisation fortement saluée par Aminata Touré qui a tenu également à remercier le maire Aïssatou Ndiaye pour son engagement et sa réélection à la tête de l'équipe municipale pour un second mandat...