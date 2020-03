Retour 1/8 LDC - Liverpool de Sadio Mané perd Alisson Becker contre Athletico.

Vrai coup dur pour Sadio Mané et son équipe, Liverpool. Le technicien Allemand des Reds annonce officiellement que son équipe fera face à l'Athletico de Madrid sans son portier numéro 1, le Brésilien Alisson Becker. Il s'est blessé à la hanche. Après les examens des médecins, Klopp a confirmé son forfait pour le choc de C1 contre les Colchoneros.







"Malheureusement, Ali est absent. Il a eu un petit incident à l'entraînement avant le match de Chelsea. Nous pensions tous que ce n'était rien et qu'il était clair qu'il ne jouerait pas de toute façon, le plan était qu'il soit sur le banc", dit le technicien Allemand en conférence de presse d'avant match qui les oppose à Bournemouth. Là, nous avons pensé : 'Allez, nous n'avons pas à prendre de risques' alors nous l'avons laissé hors de l'équipe. Il y a eu un scan le lendemain et ils ont trouvé quelque chose. Alors maintenant, il est out. Nous ne le verrons pas la semaine prochaine à coup sûr, puis nous verrons. C'est une blessure légère au muscle dans la région de la hanche. Un petit muscle. Vous [les journalistes] pourriez tous faire votre travail, mais un gardien de but professionnel est légèrement différent. Voilà la situation. Après la pause internationale, il sera de retour à 100%" soutient le technicien Allemand.







Le retour du capitaine fort probable







Cependant, Jürgen Klopp pourrait enregistrer le retour de son capitaine Jordan Henderson face aux madrilènes du défensif entraîneur argentin Diego Simeone. "Jordan a une chance pour affronter l'Atletico Madrid".