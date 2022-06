Retombée de la visite du Khalife Serigne Mountakha à Dakar - Les populations de Colobane se réjouissent du projet de construction d'une morgue et d'un poste de santé à Massalikul Jinaan.

Après la visite du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké à « Massalikul Jinaan », le président de la République a fait une promesse aux populations relativement à la construction d’une morgue et d’un poste de santé sur ce site.



Pour les habitants et vendeurs des alentours c’est une vraie nécessité de construire ses infrastructures puisqu’ils leur est très difficile de trouver des soins médicaux dans ce quartier.



En plus, les phénomènes d’insécurité sont récurrents dans leur quartier. Les habitants demandent au chef de l'État d' y accorder une importance capitale et sont revenus sur un cas d’agression qui s'est déroulé sous leurs yeux dernièrement...