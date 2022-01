Retard sur le démarrage du scrutin aux Parcelles Assainies : Go Faye minimise…

Le candidat de la coalition Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes à la mairie des Parcelles Assainies, Go Faye minimise le retard noté dans le déroulement du scrutin dans la commune des Parcelles Assainies. Pour le candidat c’est des choses compréhensibles qui peuvent arriver à tout moment.



« Il faut se féliciter de ce qu’on a constaté sur le terrain. Hormis quelques retards, tout se passe normalement. Maintenant les couacs ça se comprend. Parce que c’est des choses qui peuvent arriver à tout moment du côté de l’opposition comme du pouvoir. Le préfet est à la disposition des gens. À chaque fois que je l’appelle pour quelques corrections que ce soit, il n’hésite pas à réagir pour apporter des rectificatifs rapidement », confie le candidat Go Faye…