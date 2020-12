Retard du paiement des bourses et non-respect du calendrier des examens : les étudiants de l’université virtuelle de Kolda en grève…

Les étudiants de l’université virtuelle du Sénégal (UVS) demeurant à Kolda ont décrété une journée morte ce mercredi 30 décembre pour le paiement à temps de leurs bourses et le respect du calendrier des cours et examens. Ces étudiants estiment qu’il y a un manque de coordination et d’organisation des espaces numériques ouverts (ENO) puisque les prérogatives essentielles qui doivent les accompagner ne sont pas respectées entièrement.



Esmel Guy M Mélédje, président des étudiants de l’ENO de déplorer ces manquements : « nous avons décidé de suspendre les cours et les examens aujourd’hui à la demande de la fédération nationale des étudiants de l’UVS à cause du retard du paiement des bourses. Mais également pour le non-respect du calendrier des examens qui n’est toujours pas fixé et les subventions de soutenance. D’ailleurs, même la dernière promotion est restée plus d’un an sans faire d’examens. Et tout ceci est dû au manque d’organisation et de coordination de l’administration de l’UVS. »



Allant plus loin, il lance un appel aux autorités : « depuis l’inauguration de notre ENO le 19 octobre 2018 par le président Macky Sall, on nous avait promis de bitumer le tronçon qui relie notre ENO à la route principale. Mais depuis lors cette promesse est restée lettre morte. Quand, il pleut en hivernage l’accès est difficile et en saison sèche n’y a que de la poussière qui affecte les locaux et même nos machines, voire notre santé. Nous voulons que ce cri du cœur soit entendu car nous ne voulons qu’étudier dans de bonnes conditions pour servir dignement notre pays après les diplômes… »



Dans le même sens, ils veulent la finition des autres ENO en chantier pour augmenter la capacité d’accueil de l’UVS.