Retard dans le paiement des bourses et pécules : Les étudiants de l'Entss vers une grève de la faim.

Les étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés (Entss) dénoncent avec la plus grande énergie, les maux auxquels est confronté ledit établissement. Il s'agit, en effet, de la question des bourses et du problème des pécules des étudiants professionnels entre autres revendications. En grève depuis le lundi, les étudiants de l'Entss ont fait face à la presse, ce vendredi 13 mars 2020, pour dénoncer cet état de fait. Ils exigent le paiement de leurs pécules et bourses dans les meilleurs délais. Si jamais la situation persistait, ils n’excluent pas une grève de la faim...