Retard dans la réfection de la Basilique de Ponpenguine : Le Président Macky Sall en colère contre ses services.

Le chef de l’Etat était mal ce dimanche. Selon l’Obs, informé de la situation dans laquelle se trouve actuellement, la Basilique Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, dont il avait promis la réhabilitation, le président de la République est resté pantois, avant de piquer une colère noire.

Selon nos confrères, Macky Sall, qui avait instruit ses services, il y a presque trois mois, d’engager les travaux de ce symbole du christianisme au Sénégal, a été surpris de savoir que rien n’a été fait depuis.

Hormis une visite de chantier, aucun autre acte n’a été posé dans le sens de donner du crédit à la parole du chef, qui a octroyé plus d’un milliard au sanctuaire.

Ce qui a le plus attristé le président de la République, c’est qu’à côté des lenteurs impardonnables concédées par ses services (architecture & patrimoine), les autorités de l’Eglise n’ont pas apprécié que le toit de la basilique ait été enlevé sans leur accord par le Curé laissant l’ouvrage à la merci du vent et de la pluie.