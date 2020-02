Retard dans la publication de rapports : «Il n'y a pas eu d’influences politiques», selon le président de la Cour des comptes.

Pour bien remplir aussi bien ses missions traditionnelles qu’additionnelles, la Cour des comptes du Sénégal devra suivre le fast track du president Macky Sall (expression qui signifie aller plus vite dans le traitement des dossiers). Pour relever le défis, le premier président Mamadou Faye a décidé, d’accélérer la cadence.



Le Chef de la juridiction financière du pays a par ailleurs tenté de justifier le retard dans la publication des rapports annuels de 2016, 2017 et 2018 : «Sur le retard, il est dû a des dysfonctionnements internes. Il faut le reconnaître. Nous avons entendu beaucoup de chose. Il n'y a pas eu d’influences politiques. Nous avons des efforts à faire. Nous en sommes conscient».



«Il n’y aura plus de retard dans la publication des rapports. Nous allons remettre les rapports portant sur les gestions 2018 et 2019 au plus tard au moin d’octobre prochain. Ainsi, on ne parlera plus de retard», assure le président de la Cour des comptes. Il était en conférence de presse, ce samedi.