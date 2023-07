Résurgence de l’immigration irrégulière/ Pr Ndioro Ndiaye : « Ce qu’il nous faut, c’est une politique nationale de gouvernance de la migration »

A la tête de l’Alliance pour la migration, le leadership et le développement, le professeur Ndioro Ndiaye n’a pas manqué de manifester son regret de voir encore, des centaines de jeunes rejoindre désespérément, l’eldorado. « Les gens son davantage au courant de cette immigration clandestine à cause des médias, des informations qui circulent etc. Mais c’est dramatique et je le regrette. C’est extrêmement grave non seulement pour nous, parents, mais également pour les autorités. Je pense que tout le monde est concerné par ce phénomène » confie l’ancien ministre du développement social lors de la clôture d’un forum régional ce mercredi sur les inégalités au Sahel.







Ce qu’il faut selon l’ancienne directrice adjointe de l’Organisation Internationale des Migrations, « c’est de s’asseoir, discuter, créer des programmes et avoir une politique nationale de gouvernance de la migration » pour pouvoir résoudre les difficultés autour de ce fléau.