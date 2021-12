Résultats sur la lutte contre l’Insécurité au (1er) semestre de l’année 2021 : un taux d’élucidation de plus de 99% des crimes de sang, 21.358 individus arrêtés dont 16.255 présentés au parquet

Durant le premier (1er) semestre de l’année 2021, la Police Nationale a enregistré d’importants résultats dans la surveillance des frontières, ainsi que dans la lutte contre la délinquance, la criminalité, l’insécurité routière et le trafic illicite des stupéfiants.

Des opérations de sécurisation ont été menées sur l’ensemble du territoire national et ont abouti à l’interpellation de vingt et un mille trois cent cinquante-huit (21.358) individus, dont deux cent soixante et un (261) de nationalités étrangères et seize mille deux cent cinquante-cinq (16.255) qui ont été présentés au parquet, avec un taux d’élucidation de plus de 99% des crimes de sang.

Le premier semestre de l’année 2021 a été marqué par vingt-quatre (24) cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entrainé mort d’homme. Parmi ces cas, les vingt-trois (23) ont été élucidés et l’auteur du dernier est activement recherché.

L’analyse de l’évolution de la criminalité durant ce semestre, permet de conclure à une tendance baissière de moins de 52,98 % par rapport au dernier semestre de l’année 2020.

Les statistiques de la délinquance et de la criminalité sont exposés à titre indicatif dans le tableau ci-joint.



