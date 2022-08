Résultats provisoires issus des législatives : La coalition Citoyenne Bunt Bi se félicite de la présence massive de l’opposition à l’assemblée.

Même, ne disposant d’aucun siège à l’assemblée nationale, la coalition Citoyenne Bunt Bi a fait le point sur la proclamation des résultats provisoires livrés hier par la commission nationale de recensement des votes.



La Coalition Bunt-bi remercie tout le peuple sénégalais, particulièrement les 20.922 électrices et électeurs qui leur ont accordé leur confiance. Malgré tous les coups bas du régime en place dans le seul but de déstabiliser et décrédibiliser leur coalition, Bunt Bi regrette que Benno ait usé de tous les moyens possibles pour débaucher leurs têtes de liste dans certains départements et infiltrer leur équipe de communication.



La Coalition Bunt Bi félicite les coalitions Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, AAR Sénégal, Les Serviteurs/MPR et Bokk Gis Gis/Liggey, pour les sièges qu'elles ont obtenus et magnifie la position de l’opposition dans l’assemblée nationale qui est une première dans l’histoire politique du Sénégal.