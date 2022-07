Résultats provisoires Législatives 2022 : L'inter coalition Yewwi-Wallu remporte Thiès et Tivaouane, Mbour en ballotage

L'inter coalition Yaw-Wallu dirigée par la tête de liste départementale, Birame Soulèye Diop et ses partisans sont en train de savourer leur victoire à la promenade des Thiessois. D'après les résultats provisoires obtenus, la coalition BBY a perdu la cité du rail et Tivaouane. Dans le département de Mbour, BBY et l'inter coalition YAW-WALLU sont pour l'heure en ballotage. Dans les prochaines heures, nous en saurons plus sur les scores pour départager les deux coalitions.