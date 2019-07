Résultats du CFEE/ Nioro du Rip : Le taux de réussite est de 50,40% (IEF)

Les résultats du CFEE sont tombés dans le département de Nioro. Ledit département avait enregistré 5784 candidats dont 3071 filles et 2784 garçons. Au final, 2915 candidats sont admis dont 1495 filles et 1420 garçons.



Les taux de réussite sont à 52,34% pour les garçons et 48,68% pour les filles soit un pourcentage total de 50,40%...