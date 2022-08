Résultats des législatives : Le député-maire des Agnams Farba Ngom face à la presse cet après-midi.

C'est une déclaration publique très attendue par les populations de cette partie du Fouta et la presse, qui est convoquée ce vendredi à 17 heures à l'hôtel de ville de la commune des Agnams par le député maire Farba Ngom et le comité électoral départemental de Matam, au lendemain de la publication des résultats par le comité national de recensement des votes, suite au scrutin du dimanche 31 juillet dernier.



Quel discours vont livrer Farba Ngom et compagnie ? Vont-ils revenir à la charge suite aux propos tenus par les membres de l'opposition sur l'électorat du Fouta ?

Autant des questions qui trouveront la réponse à 17 heures. Déjà toutes les dispositions y afférentes sont prises pour le bon déroulement de l'événement qui réunit la presse locale et nationale et les responsables politiques du département de Matam. Nous y reviendrons !