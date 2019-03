Au lendemain de la clôture des bureaux de vote lors de l’élection présidentielle du 24 février 2019, plusieurs faits, événements et déclarations indiquent qu’une grande vigilance de l’opposition est requise.



En effet, la suspicieuse déclaration du Premier ministre proclamant le candidat sortant victorieux au 1er tour avec 57% des suffrages est venue confirmer la crainte d’une manipulation des résultats sortis des urnes, exprimée lors d’une conférence de presse tenue par les candidats Idrissa SECK et Ousmane SONKO, quelques heures après la fin du scrutin.



Les récriminations des citoyens ayant été privés de leur droit de vote par des transferts et modifications de bureaux de votes ou rétention de cartes, la création illégale de bureaux de vote y compris le jour du scrutin et le dépassement du nombre d’électeurs par bureau en violation de l’article L66 du Code électoral, le gonflement artificiel de la population électorale, des bonds inexplicables d’électeurs favorables au candidat sortant et autres irrégularités, donnent toutes les raisons de croire que tout est en train d’être mis en œuvre pour éviter un deuxième tour.



La tournure prise par les événements indique une seule voie à l’opposition : rester vigilante et refuser tout forcing quelle que soit l’enveloppe empruntée pour le justifier.



La triste réalité est que pour l’ensemble de son « œuvre » de démantèlement du dispositif électoral en amont du scrutin et au cours des opérations de vote, Macky SALL apparaît comme le responsable du recul démocratique constaté en matière de sincérité et de transparence électorales.



Conscients de l’enjeu de cette élection pour l’avenir de la démocratie dans notre pays, la coalition Sonko Président appelle à une vigilance absolue et à l’attente des mots d’ordre qui seront communiqués le moment venu.



Fait à Dakar le 27 février 2019



La conférence des leaders