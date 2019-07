Résultats catastrophiques du BAC : Les enseignants de l'Apr préconisent des concertations nationales pour y remédier.

Comme les années précédentes, les résultats du Baccalauréat s'annoncent catastrophiques. Les tendances tournent autour de 30 voire 40% de réussite. Ce qui n'est pas pour contenter le comité de pilotage du réseau des enseignants de l'Apr. Qui ne cherche pas à dédommager les enseignants. Selon ces pratiquants qui ont rencontré les journalistes ce jeudi dans un hôtel de la place, les responsabilités doivent être situées pour que les causes de cet "échec" scolaire soient connues. Dans le but de trouver des solutions à cette hécatombe qui guette l'éducation sénégalaise, le comité de pilotage du réseau des enseignants préconise la mise en place d'un cadre de concertation et propose sa médiation pour y arriver...