Résultats BAC 2021 : Bambey sort du lot et le lycée de Gate se positionne premier au niveau départemental.

L’engagement, le dévouement et le travail acharné de l’ensemble du corps professoral et administratif du Lycée de Gate (département de Bambey) n’ont pas été vains. Leur dur labeur leur a permis d'occuper la première place au niveau départemental.



Selon les informations du proviseur, le jury 1.753 a inscrit 388 candidats, 371 ont composé et le nombre d’admis s’élève à 271 soit un taux de 73,04% avec une mention bien et 17 mention assez bien. Le lycée de Gate quant à lui, a enregistré 131 candidats dont 91 sont admissibles ce qui leur donne un pourcentage de 69,46% de réussite.



Le proviseur de Gate est fier et satisfait de ces résultats qui lui offrent une place prépondérante dans le département pour une 1ère fois. Des mots de remerciement iront à l’endroit des vaillants professeurs : « Vous êtes compétents, merci pour les sacrifices et les efforts consentis… merci à la population de Gate pour les prières… félicitations aux admis et mes encouragements pour les ajournés… »