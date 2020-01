Résultats 1er tour Coupe de la Ligue : Fortune diverse pour les équipes de L1, 20 buts inscrits à l’issue de trois prolongations et une séance de tirs au but…

Le spectacle était au rendez-vous ce dimanche au stade Alassane Djigo, avec un très bon match AS Pikine – Jaraaf. Si les 22 acteurs ont tout tenté pour la décision, c’est la séance de tirs au but qui les départagera avec la victoire des Pikinois (4–2.) L’équipe de Malick Daff subie sa deuxième défaite contre Pikine après celle infligée en Ligue 1. Les « Verts » du Casa Sports ont profité du soutien du public du stade Aline Sitoë Diatta pour se défaire de Mbour (1-0.)







Les autres clubs de l’élite s’en sont pas mal tirés avec la qualification de l’AS Douanes et Dakar Sacré-Cœur respectivement devant Africa Promo Foot (4 – 2) et le Duc (1 – 0.) Contrairement à Mbour PC et Gorée sortis par deux formations de Ligue 2…







Les résultats complets du premier tour :







GFC – US Gorée 1 – 0



Douanes – Africa Promo Foot 4 – 2



DSC – Duc 1 – 0



Casa Sports – Stade de Mbour 1-0



Port – Sonacos 0 – 1 (Prolongation)



AS Pikine – Jaraaf 0 – 0 (4-2, TAB)



MPC – Thiès FC 0 – 1



USO – Keur Madior 0 – 3



NGB – Linguère 2 – 1



Demba Diop FC – Renaissance 2 – 0 (Prolongation)



EJ Fatick – Amitié FC 1 – 0



Jamono Fatick – Ndiambour 1 – 0 (Prolongation)