Résultat du concours général 2019 : Mademoiselle Diary Sow devrait certainement rempiler au classement du meilleur élève de cette année.

Le jury du concours général 2019 a tenu ses délibérations le lundi 8 juillet et les résultats seront certainement connus ce vendredi ou lundi prochain. À la lumière de la note d'instruction générale en date du 3 avril 2019 sur les critères de classement adoptés après de larges concertations, et dont Dakaractu a reçu copie, il ne devrait pas avoir cette année de polémique sur le classement des établissements ou des lauréats.

En effet, les concertations avec le ministère de l’Education nationale ont conclu qu’il n’y avait pas de sens à classer des lycées compte tenu de la diversité de leur profil, de leur statut et de leur situation qui les rend incomparables à partir de critères objectifs et homogènes; de plus tous les lycées ne composent pas dans les mêmes disciplines.

Par contre, les acteurs du système éducatif se sont accordés sur la pertinence à classer les élèves qui eux, composent dans le même nombre de disciplines et des points, connus de tous, ont été affectés à chaque prix : 17 points pour un 1er prix, 9 points pour un 2ème prix, 6 points pour un 3ème prix, 4 points pour un 1er accessit et 2 points pour un 2ème accessit.

Pour un petit rappel, l'année dernière c'était Melle Diary Sow du lycée d'Excellence Scientifique de Diourbel, alors en 1ère S1, qui avait été désignée meilleure élève.

Va-t-elle rééditer la même performance cette année, en Terminale ? Les résultats nous le diront, mais avec les performances remarquables obtenues par son établissement au baccalauréat et ses propres notes à cet examen, on peut parier qu’elle ne sera pas en reste.

Avec les résultats obtenus cette année : une moyenne annuelle de 18,50 en Tle S1, Bac avec mention très bien, 16 en maths, 18 en philo, 17 en français, 19 en SVT, 19 en espagnol, 20 en anglais et 20 en sciences physiques, Mlle Diary Sow devrait certainement rempiler au classement du meilleur élève de cette année.