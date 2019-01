Restructuration du système éducatif : Serigne Mbaye Thiam sur les sites des collèges réhabilités et les nouveaux construits à Dakar

Le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a effectué ce jeudi, une visite de collèges construits et équipés dans le cadre du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Moyen dans la région de Dakar (ADEM/Dakar),



accompagné d’une délégation importante. La visite de ces chantiers achevés et en cours de réalisation a débuté au Cem de Dougar, un nouveau Cem construit à Diamniadio ensuite au Cem de Zac Mbao, au Cem de Mbao Kamb, avant de terminer au Cem des Hlm Grand-Yoff.







Pour un coût global de 8 milliards, le projet ADEM a entrepris dans la région de Dakar, la construction, l’extension/réhabilitation et l’équipement de 17 collèges dont le lancement officiel des travaux avait eu lieu en juillet 2016.

Ces joyaux sont le fruit d'un partenariat entre l’État du Sénégal et l'Agence française de développement .







À cet effet, bâtiments administratifs, salles de classe ordinaires, salles spécialisées, laboratoires, salles polyvalentes, salles informatiques, bibliothèques et blocs sanitaires sont les locaux principaux.



Pour clore la visite au Cem des Hlm Grand-Yoff, le ministre de l’éducation national, Serigne Mbaye Thiam, a magnifié les travaux sachant que d’autres programmes sont initiés dans les régions afin que tous les enseignements moyens soit rénovés avec un nouveau type de collèges modernes.



Les projets d’établissement financés sont orientés vers les sciences, conformément aux décisions et directives du conseil présidentiel sur les Assises de l’éducation et la formation qui ont insisté sur la promotion des sciences et des technologies, érigée en priorité nationale. (Reportage)