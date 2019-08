Restrictions sur le réseau social : Facebook s'explique...

Depuis un certain temps, des utilisateurs de Facebook se plaignent de ne pouvoir faire certaines actions, comme par exemple commenter ou aimer une publication. Des restrictions loin d’être anodines. En tout cas, à en croire la responsable des politiques publiques de Facebook en Afrique francophone, c’est lié à l’utilisation que certains font du réseau social en conformité ou non des standards de la communauté. À en croire Aïda Ndiaye qui co-présidait ce lundi 05 août l’atelier sur la sécurité des femmes et des enfants en ligne, l’utilisation d’outils automatisés peut aussi pousser Facebook à restreindre l’accès au réseau social à certains usagers. Enfin, elle demande aux internautes de lire les politiques d’utilisation du réseau social pour se renseigner sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs.