Restrictions sanitaires contre la Covid-19 : Les repas des familles de détenus acceptés dans les prisons.

Enfin, les détenus dans les différentes prisons du Sénégal peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. La preuve, l’administration pénitentiaire dans un communiqué qui nous est parvenu, a levé la restriction de l’entrée des repas.



Ainsi, l’administration pénitentiaire informe de la reprise de l’entrée des plats venant de l’extérieur au sein des établissements pénitentiaires à compter du 13 juin 2022. Cette mesure est valable du lundi au dimanche.



Cependant, l’administration invite les familles des détenus à respecter scrupuleusement les règles d’hygiène et de propreté déjà édictées.



Le texte précise que les colis autres que les repas ne seront acceptés que les week-ends (samedi et dimanche).



