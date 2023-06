Restrictions des applications : L’usage des réseaux sociaux à nouveau possible sans VPN ?

24 heures après la levée officielle de la suspension des données mobiles au Sénégal par le ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, il semblerait que les restrictions sur les applications mobiles ont été également levées ce mercredi 7 juin .



En effet, selon certains usagers dont le blogueur Mountaga Cissé, expert en médias numériques , « Les réseaux sociaux sont de nouveau accessibles sans passer par un VPN.»



Pour s’en convaincre, un tour effectué sur les plateformes sociales telles que WhatsApp, TikTok, Facebook, Twitter, Youtube, Telegram et Instagram etc permet de constater que le blocage semble être levé.



L’accès à ces applications est pour le moment rétabli. Notons que les autorités compétentes notamment le ministère des télécommunications et celui de l’intérieur n’ont pas officiellement annoncé la levée de la restriction.



Il y a près de six jours, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome avait annoncé que l’Etat du Sénégal procéderait à la restriction de l’utilisation de certaines applications numériques et plateformes de médias sociaux, pour « stopper l’incitation à la haine » sur les réseaux sociaux, suite aux violentes manifestations.