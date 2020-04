Restriction dans le secteur des transports : 3 personnes interpellées à Kaffrine.

En dépit des nouvelles mesures liées à l'interdiction du transport de région à région, certaines personnes s'obstinent toujours à braver ces restrictions en jouant à cache-cache avec les forces de défense et de sécurité.



À Kaffrine, certains chauffeurs et "coxeurs" font fi des risques de contamination en aidant des passagers (moyennant le prix convenu) à trouver des véhicules ou des motos Jakarta pour rallier d'autres localités (régions ou départements).



Informée de cette bravade, la police a déployé dernièrement ses éléments au niveau de la gare routière et des différentes entrées de Kaffrine afin de veiller davantage au grain.



Au final, deux personnes( chauffeur et coxeur) ont été interpellées à la gare routière de kaffrine, de même qu'un autre chauffeur à bord d'un véhicule de transport de marchandises. Aux dernières nouvelles, toutes les trois personnes ont été déférées à Kaolack où elles seront attraites à la barre...