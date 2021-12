Restitution des résultats de la campagne nationale : « Le numérique doit être la locomotive du développement économique du pays » (Abdoul Ly, DG ARTP)

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’action de la stratégie QoS 2021, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a organisé ce 09 décembre, la cérémonie dédiée à la restitution des résultats de la campagne nationale de mesure de la qualité de service et de la couverture des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G.



Une stratégie née de la vision et de l’engagement de la direction générale de l’ARTP de faire de la qualité de service l’une des priorités de l’autorité de régulation afin de garantir la satisfaction des intérêts des consommateurs et ceux des autorités.



Abdou Ly, directeur général de l’ARTP, est revenu lors de ladite cérémonie sur les aspects étudiés dans le cadre des stratégies de renforcement des réseaux sur l’étendue du territoire en faisant un focus important sur la conformité de service des réseaux dans les 14 régions du Sénégal.



Il s’agit notamment du renforcement du cadre réglementaire par l’adoption de la décision n⁰2021-002 du 11Janvier fixant les conditions et modalités de contrôle de la couverture et de la qualité de services des réseaux mobiles, l’élaboration d’un protocole de mesure de la couverture et la QoS voix, données et SMS conformément aux normes et standards internationaux et la fixation des indicateurs et des seuils de l’ensemble des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile, la mise en place d’une application « sama réseau », entre autres…



« Le numérique doit être le socle du développement économique du Sénégal », dira le sieur Ly. Cette restitution vient confirmer l’avis des pouvoirs publics selon laquelle il existe des gaps à combler dans la prestation de service des opérateurs



C’est par ailleurs, le lieu pour lui de réaffirmer son engagement solennel afin de concrétiser la vision du chef de l’État suivant le Plan Sénégal Émergent à travers le secteur des télécommunications et d’en faire un levier de développement économique.



La cérémonie de restitution a également abrité la présentation d’une initiative novatrice qui répond à plusieurs droits humains, notamment le droit à l’information. Il s’agit du rendu officiel de la nouvelle chaine de mesures modernes de contrôle de la QoS et de la couverture embarquée dans un véhicule 4x4 spécialisé et d’une plateforme de collecte et de traitement des données OMC-R.



C’est d’ailleurs le lieu pour Abdourahmane Niang, chef du service analyse et traitement des données QoS, de revenir sur les techniques d’évaluation des obligations des opérateurs et la structuration de ces véhicules et leur apport aux opérateurs comparativement au cahier de charges des opérations de l’ARTP...