Restitution des Travaux de la 1ère Édition du Forum de Dagana : Les fils du Walo se penchent sur le développement de leur terroir

Après la tenue de la 1ère édition du Forum du Walo à Dakar, les populations des 11 communes du département de Dagana et des Walo-Walo de la diaspora, se sont réunis dans la ville de Saint-Louis pour faire la restitution des travaux du Forum de Dakar dont le thème était : « Rôles et Responsabilités du Walo dans le Développement Économique du Sénégal. » Les participants à ce panel ont beaucoup planché sur les voies et moyens à mettre en place pour placer le Walo au cœur des politiques de développement du Sénégal et également définir les leviers politiques et les moyens organisationnels aptes à favoriser son développement économique, social et culturel.



Cette rencontre était aussi une occasion pour les Walo-walo de réfléchir en atelier sur l’histoire et le présent du Walo, son potentiel économique et énergétique et les stratégies de financement innovant et alternatif.



Au terme de ce forum de restitution, le maire de Gaya, Abdou Khadre Ndiaye, a précisé que les conclusions de ce panel de restitution vont permettre aux fils du Walo, d’avoir un tableau de bord fiable pour faire face aux nombreux défis qui les interpellent, mais aussi amorcer le développement du Walo dans tous les domaines d’intervention.

Selon toujours M. Abdou Khadre Ndiaye, ce forum a aussi créé un cadre fédérateur permettant aux acteurs de développement de se rencontrer et aux fils de la zone de repositionner l’identité du Walo qui va jouer un certain déterminisme sur le comportement. Une occasion pour les participants de remercier toutes les personnes ressources, en particulier le DG de la Senelec, Mouhamadou Mactar Cissé...