Restitution de l'évaluation en monnaie locale : L'endettement du Sénégal contenu à 62,8% du Pib.

Dans le cadre de la réalisation de certains objectifs de la stratégie de dette en moyens termes constants, le ministère des finances et du budget a organisé, ce jeudi 30 septembre 2021, une cérémonie de restitution de la première évaluation en monnaie locale dans les locaux du dudit ministère.



Cette cérémonie a été présidée par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le directeur général du cabinet Bloomfield Investissement, Stanislas Zeze, qui a conduit cet exercice qui vise à améliorer la transparence du marché régional des titres publics. Une occasion pour le ministre de revenir sur le développement récent de l'économie sénégalaise.



Abdoulaye Daouda Diallo avance que "l'endettement du Sénégal a connu une évolution haussière entre 2016 et 2020, passant de 47% à 62,8%. Toute­fois le ratio d'endettement public reste contenu en-dessous du seuil de 70% du Pib imposé par les critères de convergence de l'UEMOA.