Restauration peine de mort, boycott dialogue national : Les avis surprenants des Dakarois sur la question

L'enquête du baromètre politique des personnalités sénégalaises sur le chapitre restauration de la peine de mort et boycott du dialogue national révèle bien des surprises. Rappelons que cette enquête a été réalisée par le cabinet Statinfo en partenariat avec Dakaractu et effectuée sur un échantillon cible de 1.200 personnes représentatives de la population dakaroise âgée de 18 ans. Elle a été réalisée dans la période du 10 au 16 juin 2019. Sur le chapitre précité, un pourcentage important de dakarois est favorable à la restauration de la peine de mort au Sénégal. Ainsi à la question "Pensez-vous que la peine de mort doit être restaurée ?" une large majorité des Dakarois (76%) y serait favorable. Par ailleurs, les dakarois de niveau primaire (90%) et ceux ayant suivi l’école coranique (88%) sont les plus favorables à la restauration de la peine de mort.

Sur le boycott du dialogue national par le PASTEF et le PDS, une marge majorité de Dakarois pense qu’ils ont eu tort… En effet, convoqué le 28 Mai dernier, le dialogue national a servi de prétexte pour créer un cadre d’échanges et de réflexion entre tous les acteurs sociopolitiques du Sénégal, notamment la classe politique, la société civile, les syndicats etc...

Selon l’enquête, bon nombre de dakarois (71%) a jugé opportun que la classe politique se réunisse autour d’une table et discute afin d’apaiser le climat politique et d’échanger sur la gestion du pays. En outre, plus de la moitié des dakarois (54%) pensent que ceux qui ont boycotté, ont eu tort dans leur démarche. Même au sein de leur électorat, cet avis est largement partagé (57% dans le camp de SONKO et 55% dans celui du PDS). Par contre, 30% des dakarois soutiennent qu’ils ont bien fait de ne pas y prendre part.