Restauration du poste de PM : Cheikh Tidiane Gadio dit adhérer à un acte d’humilité et de courage après l’expérience vécue dans des situations adverses difficiles »

Pour le député Cheikh Tidiane Gadio, faire revenir le poste de Premier ministre est bien justifié au moment où l’expérience a été vécue avec notamment le passage de la pandémie et les questions sociales qui demandent bien des solutions urgentes.



La 13ème législature est en train de voter le retour du poste de Premier ministre que le président Macky Sall avait proposé lors d’un conseil des ministres récent.



Pour Cheikh Tidiane Gadio, « le poste de PM est un instrument de travail, et il estime d’ailleurs, que les réactions des sénégalais avaient été positives en apprenant que ce poste va être reconduit ». Une idée du député qui n’est pas partagé par certains de ses collègues comme Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké.



Pour Cheikh Tidiane Gadio, adhérant à la restauration du poste de PM aujourd’hui, les États Unis d’Amérique sont eux-mêmes en train de voir comment réajuster leur système en revoyant la constitution. Bref, les grandes démocraties mêmes essaient de s’adonner à ces pratiques de révision de leur constitution à des fins d’affiner leur architecture politique et faciliter leur développement socio-économique.