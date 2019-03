Restauration de la biodiversité: L'Agence de la Grande Muraille Verte et BirdLife International paraphent un accord de collaboration

Une collaboration officielle ayant pour approche de promouvoir la restauration des écosystèmes terrestres, a été établi entre l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte et Bird Life International, une institution de protection et de conservation de la nature en général et des oiseaux en particulier.

L'accord de coopération scientifique et technique a été signé en marge du Forum de l'Alliance pour une Agriculture Intelligente face au climat en Afrique tenu à Dakar.

La convention va surtout participer à amener les populations des zones d'intervention à des méthodes d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques.

Des aménagements sont attendus tout le long du corridor de la Grande Muraille Verte impliquant les 11 États membres ( Sénégal, Burkina Faso, Tchad, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Soudan).

Le but est de restaurer, ramener et développer la biodiversité.