Ressources minières : « L'État doit travailler à ce que les multinationales comprennent que la sous-traitance n'est pas optionnelle... » (Abdourahmane Diouf)

Compte tenu des opportunités qu'a le Sénégal dans les activités gazières et pétrolières, toutes les attentions sont tournées vers le pays. En effet, il est évident que la transformation de beaucoup de ses produits locaux peuvent engendrer des richesses au profit des petites et moyennes entreprises nationales. Cependant, pour la plupart du temps, les choses ne se passent pas comme tel, car parfois il y a de grosses entreprises qui viennent de l'extérieur et qui n'entretiennent pas de bonnes relations avec celles

du pays faute de manque d'organisation et de préparation pour concurrencer ces dernières. Cela favorise ainsi la sous-traitance industrielle. Une table ronde est organisée ce samedi par la société des amis de l'Académie Nationale des sciences et techniques du Sénégal. De ce fait, cette réunion d'échanges pourra leur permettre de trouver des solutions pour mieux faire face aux défis de l'exploitation des ressources minières et gazières découvertes.