Ressources halieutiques : « Les populations du littoral maritime consomment 30 à 40 kg de poissons par habitant et par an » (Mamadou Goudiaby, directeur des pêches maritimes)

Les populations du littoral sont généralement de grands consommateurs de poisson. Cela appelle donc, selon le directeur des pêches maritimes, « à une vigilance et une minutieuse exploitation de nos ressources halieutiques. De nos jours, le littoral maritime consomme près de 30 à 40 kg de poissons /habitant, même si, dans les régions côtières précisément à l’intérieur du Sénégal, la consommation par habitant et par an est de 20 kg » précise Mamadou Goudiaby du ministère de la pêche et de l’économie maritime à l’occasion de l’atelier initié par le forum civil sur la prévention des risques pouvant affecter l’environnement halieutique.