Resserrement des rangs autour de Macky Sall : La plateforme "TAXAWU MACKY, WAX AK ASKAN WI" mis en place

Dans une posture de défense et d'alerte visant à dévier les agissements et campagnes de dénigrement étrangères, la plateforme "Taxawu Macky, Wax ak Askan Wi" est mise sur pied.



Cette initiative venant du directeur général de l'Anamo, a pour objectif spécifique de mettre en synergie, compte tenu du contexte politique, les forces pour se constituer en bouclier contre toute tentative de déstabilisation, mais aussi pour construire un environnement d'échanges conduisant à soutenir la politique du gouvernement.



"C'est un acte, selon le coordinateur, se fait autour de personnes engagés, pour alerter et ouvrir les yeux au président parfois, car personne n'est sensé tout savoir", rappelle t-il...