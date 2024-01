Résolution pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire : Les motifs avancés par les députés libéraux

La proposition de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'éclaircir les conditions de l’élimination de Karim Wade et les autres candidats recalés de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a été adoptée ce mercredi.







En réalité, le Pds dans sa résolution parle de conflit d’intérêts certains magistrats et des responsables influents de Benno. Mais « la volonté manifeste du Conseil constitutionnel d’écarter des candidats. Aussi, Mamadou Lamine Thiam et ses camarades regrettent une confiscation du pouvoir par Amadou BA. Dans son exposé de motifs, le Pds dénonce une gestion partiale du processus et les défaillances multiples du processus électoral. Considérant « les multiples violations, par l'administration électorale et le Conseil constitutionnel et que certaines personnes dont la double nationalité au même titre Karim candidature ont été tout bonnement ignorées







Le Pds décide de mettre en place cette commission d’enquête parlementaire à laquelle les groupes parlementaires Benno Bokk Yaakar, Askan wi, Liberté démocratie et changement et les non-inscrits prendront part.