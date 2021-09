Résolution de « Yeewi Askan Wi : « La coalition réaffirme son ouverture à tous ceux qui partagent ses objectifs et son idéal d’alliance » (Abass Fall, Pastef Dakar)

À la suite de Ngoné Saliou Diop qui a lu la profession de foi signée par tous les 21 membres de l’alliance, c’est au tour Abass Fall de lire la résolution qui s’adresse aux militants de « Yeewi Askan Wi » et à tous les Sénégalais.



« Nous, partis politiques et mouvements membres de la coalition Yeewi Askan Wi, félicitons chaleureusement les acteurs de cette importante initiative pour leur contribution inestimable à la cause de notre démocratie et pour leur engagement en faveur d’une opposition plus forte et plus humaine. Nous soulignons les actions déterminantes menées tant au niveau national pour faire de ce souhait des Sénégalais désirant ce changement profond, une réalité. Nous saluons enfin leurs contributions exceptionnelles aux différents travaux de leurs engagements patriotiques, leurs esprits de dépassement et d’ouverture. S’il est vrai que la décision de former ou d’adhérer à une coalition relève de l’entière souveraineté des organisations politiques certains moments cruciaux comme ceux que traversent notre pays, ne laissent pas d’autres choix aux responsables que de fédérer les forces pour abréger les souffrances du peuple.



Il convient donc, de remercier tous ceux qui ont adhéré à la grande coalition pour la libération du peuple Sénégalais Yeewi Askan Wi et tous ceux qui ont participé à donner corps. La coalition réaffirme son ouverture à tous ceux qui partagent ces objectifs et son idéal d’alliance. Une invite aux leaders à la base comme ceux nationaux : à poursuivre la supervision et la sensibilisation sur la révision des listes électorales en cours ; à faire preuve de dépassement et à s’investir pleinement dans la recherche de consensus dans les investitures ; à s’ouvrir à toutes entités de l’opposition, la société civile et les mouvements citoyens au niveau local et sans exception ou des listes plurielles gagnantes dans toutes les collectivités territoriales. Enfin, à la diaspora, nous lançons un appel à la participation active à ce projet commun de restituer à notre patrie sa dignité bafouée. Ensemble pour un changement inéluctable... »