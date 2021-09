Résilience sanitaire et souveraineté pharmaceutique : Le chef de l'État exhorte le gouvernement à mettre l'accent sur la gestion de la pandémie pour...

Dans une dynamique de résilience sanitaire et de souveraineté pharmaceutique, le chef de l'État a exhorté le gouvernement, ce mercredi 01 septembre lors du Conseil des ministres, à mettre l'accent sur la gestion de la pandémie de Covid-19 pour atténuer et éviter les contaminations afin d'entamer la reprise économique.



À ce propos, il a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’amplifier la sensibilisation des populations sur les mesures préventives de lutte contre la Covid-19, en relation avec les ministères impliqués, les personnels de santé et les acteurs communautaires à la base. Il l'a aussi invité à poursuivre l’élargissement des campagnes de vaccination avec l’acquisition continu par l’État, de nouvelles doses.



Dans ce même ordre d'idées, Macky Sall a exhorté le ministre de la Santé, en relation avec les Ministres en charge des Finances et de l’Économie, à assurer un suivi particulier des projets d’implantation au Sénégal, d’une industrie pharmaceutique de classe internationale.



Le Chef de l’État se félicite du choix de notre pays comme partenaire de la firme BioNtech, pour produire le vaccin anti Covid-19 en Afrique, à l’occasion de la 4ème Conférence du Compact avec l’Afrique qui s’est tenue à Berlin, le 27 août 2021.