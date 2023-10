Résilience des aéroports africains : les acteurs en conclave pour booster le secteur de l'aviation et de l'industrie aéronautique africaine

Le Sénégal va abriter la 70e Conférence Régionale, Exposition et Assemblée générale de l'Aci Afrique qui va se dérouler les 14 et 20 octobre à Dakar et Saly. Cette manifestation, sous l'égide de l'AS (Link AIBD Summa) dont le thème est "la résilience à travers l'innovation", va regrouper les leaders, les décideurs et les différentes parties prenantes du secteur de l'aviation. A cette occasion, les acteurs vont échanger et partager sur les dernières tendances, défis et opportunités qui façonnent l'industrie aéronautique africaine. En conférence de presse ce lundi 02 octobre en prélude de cet événement, le Directeur général de L'AS SA, AIBD Askin Démir a fait savoir que cet événement va leur permettre de rencontrer leurs partenaires sur les réseaux et de prendre des mesures pour les problèmes qu'ils rencontrent et les technologies qu'ils vont apporter. "Nous aurons des discussions post Covid-19 afin de voir comment les aéroports africains peuvent résilier et reprendre leurs trafics quotidiens", a-t-il déclaré.



Pour sa part, Serigne Ahmadou Bamba Sy Secrétaire générale du Ministère des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires estime que cette conférence constitue un événement majeur pour le Sénégal. "Nous sommes dans une dynamique certes qui a été freinée par le Covid-19 qui a eu un impact considérable sur la croissance de ce secteur aujourd'hui, le secteur est reparti et les performances sont extrêmement bonnes avec un taux de croissance de 7 à 8 % par an", a-t-il souligné.



À noter que plus de 300 participants sont attendus à cette grande messe du secteur des transports aériens autour de conférences et de tables rondes qui mettent au premier plan des experts de renommé internationale.