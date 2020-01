Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle : Des défis restent à relever...

Après cinq ans de mise en œuvre, Younoussa Mballo, coordonnateur du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel (P2RS), juge satisfaisant le bilan dudit programme. Présidant, ce mercredi, la réunion du Comité de Pilotage du P2RS, il a fait la mise au point du programme d’activités 2019 et le projet de programme d’activités et de budget 2020. Selon Younoussa Mballo, des réalisations ont été faites mais des défis restent à être relever. Il s’agit notamment de la structuration des bénéficiaires pour que la valorisation des infrastructures réalisées soit effective. L’autre défi concerne les questions liées à la rétrocession de ces infrastructures.