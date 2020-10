Résidence Khadimou Rassoul : Un dispositif spécial déployé pour recevoir les autorités selon les normes sanitaires.

Cheikh Diop "Ndiguël" se dit confiant et optimiste quant à la gestion de la pandémie en cette période de Magal. Le chargé de l'accueil des hôtes et surtout de la restauration au niveau de la résidence Khadimou Rassoul dévoile ici le dispositif spécial déployé sur les lieux. Il s'agit d'un accueil personnalisé pour les divers convives qui seront logés dans la résidence. Un lot de masques, de gel hydroalcoolique, ainsi que des points de lavage ont été disséminés sur place. Pas moins de 135 personnes seront mobilisés au sein de la résidence qui accueillera pour la majeure partie des autorités religieuses et politiques. Fondé en 2008 par Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, le dahira fait partie de la fédération des groupements religieux et culturel des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba.