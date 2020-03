Réseaux et télécommunications : Reconnaissant la défaillance dans certaines zones reculées, Expresso fait recours à la 4G.

La question de la couverture et particulièrement de la qualité du réseau est actuellement une préoccupation de plusieurs consommateurs. Comme l’opérateur lui-même l’a reconnu, « il y’a eu certaines difficultés dans la gestion du service client notamment dans la distribution de l’internet » explique Mme Sow du pôle entreprise d’Expresso Sénégal.



Pour l’amélioration et la modernisation du réseau, des changements vont être ainsi opérés dans toute l’étendue du territoire national dans les semaines à venir. Etant l’opérateur qui a lancé en premier la 3G, Expresso est aujourd’hui dans une optique de satisfaire ses consommateurs pour obtenir une bonne qualité de réseau surtout dans les zones les plus reculées du pays.



La 4G est dès lors une opportunité pour ces clients qui veulent avoir accès à la richesse du monde connecté.