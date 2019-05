Réseau mafia à l'hôpital régional de Thiès : Dr Ndiassé Ndiaye crache ses vérités, le Saint-Coran en main

Le chef de service ORL de l'hôpital régional Thiès, Ndiassé Ndiaye est très remonté contre ses camarades qui observent un mouvement d'humeur depuis 19 jours. En cause, ce dernier, avait écrit une note au directeur général de l'hôpital pour lui faire savoir qu'il ne peut plus collaborer avec son major. Très remonté contre Ndiassé Ndiaye, le sieur M.F tentera d'en venir aux mains avec le chef de service ORL qui souffre d'une hernie cervicale. M.F sera déféré suite à une plainte de ce dernier. Mais, la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase, ce sont les sorties par voie de presse de ses camarades qui l'accusent, selon lui, à tort. Le Saint-Coran en main, Ndiassé Ndiaye a fait face à la presse pour non seulement partager sa version des faits mais pis, ce dernier a déclaré qu'il y a un "réseau de mafia" à l'hôpital régional, Amadou Sakhir Ndièguène de Thiès.