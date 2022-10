Réseau ferroviaire reliant Dakar et Touba / Serigne Mewnou Samb dénonce les lenteurs et parle de perte économique énorme

« Comment un projet aussi important que celui du réseau ferroviaire reliant Dakar à Touba peut-il traîner aussi longtemps, alors que tout le monde sait ce qu’il peut apporter en terme de retombées économiques pour la ville sainte et pour le Sénégal de manière générale ? » Voilà la question qu’a choisi de se poser le chef religieux et homme d’affaires Serigne Mewnou Samb. Pour lui, « aberration ne peut être plus grande étant entendu que les experts sont unanimes à dire que le train peut rapidement booster l’économie du pays au vu des contraintes de transport qu’il enlève et des facilités qu’il offre ».



Sans porter de gants, Serigne Mewnou Diakhaté préférera accuser directement Kibili Touré, actuel patron de la compagnie ferroviaire du Sénégal. « Au Sénégal, l’homme qu’il faut n’est jamais à la place qu’il faut. Les positions des hommes dépendent de logiques clientélistes qui ignorent les parcours, les profils, les compétences, le mérite…Notre pays dispose, dans tous les domaines, d’experts parmi les meilleurs en Afrique, mais il est l’une des rares démocraties au monde où subsiste une République des copains et des coquins. Depuis que Kibili Touré est devenu patron de la compagnie ferroviaire du Sénégal, le projet est bloqué. »



Serigne Mewnou Samb parlera de manque à gagner incommensurable. « Ceci est une négligence totale envers la ville sainte. Nul n’ignore l’importance de ce réseau ferroviaire dans la ville sainte; il peut contribuer économiquement dans la ville, il peut également contribuer à la réduction du taux de mortalité causé par les accidents. « Notre avenir, nos vies, nos biens, nos ressources naturelles et nos libertés sont régis par des amateurs. Et c’est aussi le cas dans dans le privé. Le temps est venu, pour ceux qui savent travailler, d’arracher notre destin commun. Pour cela, les Sénégalais sont tous placés devant une implacable alternative : nommer Ceux qui peuvent travailler ! » Serigne Mewnou dira s’engager désormais dans une bataille pour sensibiliser tous les hommes d’affaires du Baol pour que ce projet soit pris au sérieux et qu’il soit réalisé dans les meilleurs délais. Affaire à suivre…