Réseau des enseignants apéristes / Soutien à Maïmouna Cissokho : Santos Ndour apporte la réplique à Bocoum

Santos Ndour, responsable APR

Membre du réseau des enseignants de l'APR

Alors que le coordonnateur départemental de Podor du réseau des enseignants apéristes avait fait une sortie ce matin sur nos colonnes pour nier un quelconque soutien à la candidate Maimouna Cissokho à la tête de la structure, la réplique de Santos Ndour ne s’est pas fait attendre. Il a taxé Mamoudel Bocoum d’usurpateur obnubilé par ses intérêts.Suite à mes deux sorties dans la presse pour mettre en exergue l’urgence du renouvellement du réseau des enseignants de l’APR, l'ex coordonnateur du réseau départemental de notre défunte structure du fait qu’ il est lui-même coordonnateur parallèle d’un groupe d’enseignants appelé CERMA sous la tutelle d’une personne qui n’est même pas enseignant et se réclamant du système , qui utilise la désorganisation du réseau et la recherche de profit d'un certain soit disant Bocoum pour semer la zizanie. Je répète que je suis membre de ce réseau et que la manière d’ailleurs très malhonnête dont ils ont monté le comité départemental qui avait été détourné de son but initial afin de regrouper une bande d’amis non engagés, insouciants du devenir et des priorités de la politique éducative du Président de la république. Où étaient _ils lorsque l’année scolaire a été sauvé de justesse par l’entremise de la première dame ? D’ailleurs un des candidats à la coordination actuelle négociait avec son équipe leurs trahisons en vue de rallier le leader du soi-disant chef de l’opposition et aujourd'hui ce dernier s'est vu trahi par son numéro 2 pour la coordination. Durant la campagne pas une seule fois on les a vu monté au créneau pour la défense des intérêts du système éducatif ...Mon attache et ma détermination à les barrer la route avec des collègues et sympathisants du PR du département de Podor ainsi que de certaines régions restent ferme. Nous sommes présents dans les 22 communes du département et malheureusement pour votre groupuscule de copains nous nous battons corps et âmes pour le réseau et non pour les intérêts dont vous vous préoccupez. Et je réaffirme ici le soutien du réseau dont vs ignorez volontairement les membres pour la candidature féminine en occurrence de Madame Maimouna Cissoko qui depuis 2011 n’a ménagé aucun effort pour l’unité des membres malgré l’échec répétitif de votre équipe ainsi que d'assister les enseignants en difficultés. En dépit de l’intervention de Mr Mahmoud Saleh pour une sortie de crise, la guerre continue toujours chez les proches de Youssou Toure qui jadis étaient ses plus proches collaborateurs et comptable de la situation actuelle. Aujourd’hui ils montrent leurs vrai images et ambitions individuelles. Au Président de la République dont je voue un soutien sans aucune attente, ce qui n’est plus à démontrer parce qu’il est mon leader et sa politique mon programme, encore une fois il urge de changer radicalement l’équipe pour l’apaisement et le retour au calme au sein du réseau.