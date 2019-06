Réseau des INDH/Ouest africaine : Le CSDH hérite du poste de Premier Vice Président.

Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme dirigé et représenté par Me Papa Sène a été élu au poste de Premier Vice Président du Réseau des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH) de l’Afrique de l'Ouest aux côtés de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Ghana qui en assure la Présidence pour un mandat de 3 ans.

Cette élection de l’organisation sénégalaise de défense des droits humains intervient en marge de la consultation régionale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme de l’Afrique de l’Ouest (INDH) organisée par la CEDEAO et le Bureau des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et du Sahel, renseigne un communiqué signé par le président du Csdh, Me Papa Sène.

C’est à l’issue du renouvellement du bureau du Réseau des Institutions Nationales des Droits de l’Homme de l’Afrique de l'Ouest à travers son assemblée générale annuelle tenue, à l’occasion de la rencontre sous régionale, que le Csdh a hérité du poste de Premier Vice Président du Réseau, renseigne-t-il.

Accra, la capitale du Ghana a accueilli pendant deux (2) jours la consultation régionale des INDH. Le rendez-vous qui a pris fin, ce 31 mai, a enregistré la participation de 15 INDH des 16 pays membres de la CEDEAO dont la Gambie et le Bénin qui viennent, cette année, de créer leur INDH.