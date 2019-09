Réseau de faussaires : 6 Sénégalais arrêtés en Espagne

La police espagnole a démantelé un réseau de faussaires pour faux et usage de faux. Six Sénégalais ont été arrêtés au cours de l’opération. Selon le journal Les Échos, qui donne l’information, ils sont accusés de vente illégale de marchandises.

La bande de six personnes est tombée avec 179 sacs, 33 lunettes, 173 paires de chaussures et 21 casquettes de sport dont la valeur est estimée à 6700 euros, soit 4 387 303,86 Franc CFA