Réseau autoroutier : Illa Touba pour connecter les grandes villes du centre et de l'Est du Sénégal

Le président Macky Sall a inauguré jeudi, à l'invitation du Khalife général des Mourides, l'autoroute entre Thiès et Touba appelé "Illa Touba". Cet axe représente le premier tronçon de 115 km de route reliant dans un premier temps la capitale du Rail et la ville sainte. Mais, il va continuer jusqu’à l'Est du pays.



Selon le Chef de l'Etat, Illa Touba n'est que la première étape d'un projet de réseau autoroutier national plus vaste reliant ensuite Matam, Linguère, puis Fatick et Kaolack dans un avenir plus lointain. Le président Macky Sall a rappelé la volonté du gouvernement de restaurer l’équité territoriale, en connectant les grandes villes du centre et de l’Est du Sénégal.



Le tout pour la concrétisation d’ambition comme la fluidité de la circulation à l’occasion du Grand Magal de Touba, selon le président Sall. Avec Illa Touba qui s’étend sur 115 km de routes en 2X2 voies extensibles à 2X3 voies, le temps de trajet passera à 2h et poussière contre 4h45 entre la capitale sénégalaise et la cité bénie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.



L'infrastructure routière a été réalisée en coopération avec les entreprises chinoises. Les ingénieurs de China Road and Bridge corporation (CRBC) ont apporté leur savoir-faire et garanti une convention d’un prêt concessionnel d’un montant de 416 milliards destiné à la construction de l’autoroute Thiès-Touba. C’est la coopération Chine-Sénégal, nous rappelle le président Macky Sall, qui a financé ce projet du Plan d’action prioritaire du PSE à des conditions concessionnelles à travers Eximbank Chine...