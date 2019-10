Reprogrammation du clasico : La ligue Espagnole envisage une action en justice.

La Ligue espagnole ne veut pas que le Clasico se joue le 18 décembre, comme l'a décidé la Fédération ce mercredi en accord avec le Barça et le Real Madrid. « La Liga n'est pas d'accord avec la décision du Comité des compétitions de la Fédération de fixer au 18 décembre - après la conclusion d'un accord entre Barcelone et le Real Madrid, malgré les objections de la Liga - la date du prochain Clasico », a indiqué la Ligue espagnole, ce mercredi.



Contrairement aux deux clubs et à la RFEF, la Liga voulait que cette rencontre soit programmée le mercredi 4 décembre. De ce fait, et pour contester cette décision, l'instance : « étudie le document reçu pour connaître le processus de décision afin d'évaluer la possibilité d'engager une action en justice et de déterminer quelle juridiction sera la plus pertinente à saisir. »