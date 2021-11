Reproduction littéraire : le commerçant El Hadji Babou Sakho tirait des milliers d'exemplaires du manuel scolaire"Adminaa" et en usait à l'insu de l'éditeur.

Le commerçant El Hadj Babou Sakho a été attrait, ce 11 novembre, à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar pour répondre du délit de violation du droit de reproduction littéraire au préjudice du plaignant, Aly Dieng, enseignant à la retraite.



En effet, le sieur Dieng reproche au prévenu d'user de démarches frauduleuses pour écouler une de ses œuvres littéraires sans son accord et en tire bénéfice depuis 2018. Le livre en question présenté à la barre est un manuel scolaire pour les élèves en classe de CM2. Dénommé "Adminaa", le fasicule était au centre des débats d'audience auxquels a pris part Dakaractu. Le livre assiste les élèves pour bien passer leur examen d'entrée en classe de 6ème.



Devant la barre, l'éditeur et plaignant dans cette affaire s'est offusqué de la reproduction frauduleuse du livre bien connu dans le milieu scolaire.



"J'ai collaboré avec El Hadj Babou Sakho en 2015 et je lui ai donné mes livres sur la base d'un protocole d'accord conclu à cette époque et qui stipulait qu'il devait reproduire 10.000 livres avec 200 Fcfa qu'il devait me verser sur chaque livre vendu. Au début, tout se passait bien mais en 2018, l'imprimerie dans laquelle il tirait les manuels scolaires m'a renseigné qu'il a produit 14.000 livres sans que je ne sois mis au courant. J'ai esté en justice pour escroquerie et abus de confiance et il a été condamné à me payer 5 millions Fcfa", a expliqué Aly Dieng.



À l'en croire, le prévenu écoule le livre dans plusieurs régions du pays, ce qui l'a poussé à éditer un nouveau modèle du livre avec une nouvelle couverture.

"Je veux connaitre son réseau de fabrication. Il m'a appauvri", a-t-il soutenu face au juge.



Interpellé sur sa démarche, le sexagénaire et mis en cause dans ce dossier, El Hadj Babou Sakho a livré sa part de vérité.



"Le protocole d'accord qui me donne droit à la reproduction date de 2015. Pour le livre j'en avais produit avec un stock qui n'est toujours pas épuisé depuis 2018. J'ai vendu 2.000 livres à 2200 Fcfa l'unité. Les enquêteurs ont saisi les 350 livres qui restaient de la production de 2018", a-t-il répondu affirmant n'avoir pas reproduit le nouveau modèle.



Le procureur qui a interpellé ce dernier sur le non respect du protocole d'accord, lui a rappelé sa condamnation pour violation du contrat qui, selon lui, annule l'accord.



"Depuis 2018, je n'ai pas reproduit le manuel scolaire", a répondu El Hadj Babou Sakho.

La partie civile qui a qualifié le mis en cause de fraudeur a réclamé des dommages et intérêts.

"Le propriétaire du livre ne peut pas reproduire son œuvre sans l'aval de la Sodav alors que le prévenu lui se permet de le faire sans le consentement de l'éditeur pour un simple commerçant. Pour qui le sieur Sakho se prend ?", s'est interrogé l'avocat du plaignant.



Selon le conseil, son client a subi une préjudice énorme qui dure depuis 2018. Il a réclamé le versement de la somme de 15 millions Fcfa pour le préjudice subi.



Le parquet a pour sa part évoqué le droit de propriété incorporel de l'éditeur qui lui confère tous les droits dans la reproduction de l'œuvre.



Selon le procureur général, le mis en cause a perdu son droit de reproduction dès lors qu'il a été condamné pour abus de confiance et escroquerie pour non respect du protocole d'accord le liant avec l'éditeur. Il a requis à l'encontre du sieur Sakho 6 mois ferme d'emprisonnement avec une amende de 100.000 FCFA.



Plaidant en faveur de son client, la défense a d'emblée donné plus de précisions sur la première condamnation de El Hadj Sakho.

"Les cas ne sont pas les mêmes. Les deux (2) dossiers sont diamétralement opposés et ça m'etonne d'entendre ici que le sieur Sakho a récidivé dans cette affaire", a-t-il fait part.



Pour l'avocat rien ne prouve la résiliation du protocole qui lie l'éditeur à El Hadj Babou Sakho.

"Le protocole est toujours en cours jusqu'à ce qu'un acte émanant de l'autorité judiciaire ou une notification de l'éditeur soit faite. Je vous demande d'écarter la récidive, monsieur le juge, car il n'y en pas", a confié la robe noire qui a notamment plaidé la relaxe pure et simple de son client.



La cour a, dans sa délibération, déclaré coupable El Hadj Babou Sakho du délit de violation du droit de reproduction littéraire. Elle l'a, au même titre, condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec une amende de 5 millions Fcfa à verser à la partie civile...